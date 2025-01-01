Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Супермама для Казановы
Постеры
Постеры сериала «Супермама для Казановы»
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Постеры сериала «Супермама для Казановы»
Вся информация о сериале
Имя Тринити в «Матрице» долгие годы скрывало в себе тайный смысл: не просто случайный набор букв
Отсылка к Рипли очевидна: кадр из нового «Хищника» не зря напомнил зрителям «Чужих»
Российская «Алиса в стране чудес» собрала больше 1 млрд рублей в прокате: в США снимут новую версию – Пересильд не позовут, главную роль сыграет певица
«Очень странные дела» появились благодаря Кингу, Спилбергу и «Чужому» — но сама идея родилась из жуткого реального эксперимента ЦРУ
«Погоди, Петенька, остался рядок и петелька»: вспомните 5 фильмов СССР по героиням, вяжущим в кадре (тест)
Сериал с Безруковым и детектив-фэнтези в духе Гая Ричи: эти две российские экранизации получили приз как самые ожидаемые — обе выходят в 2026 году
Уилла Грэма оставил на десерт: скольких людей убил Ганнибал Миккельсена в сериале? Злодей Хопкинса на его фоне – маньяк-новичок
«Ужасно тянет смотреть дальше»: этот хоррор-детектив взял лучшее от «Твин Пикса» и «Во все тяжкие» — все 5 сезонов держит планку
Всего 1 сериал Первого канала в 2025 году «побил» детективы НТВ: зрители ждали несколько лет – в итоге прозвали «полной дичью о войне»
«Лучшая история»: спецвыпуск «Леди Баг» с 8,5 баллами внезапно переплюнул весь сериал — новые герои требуют отдельного спин-оффа
В «Интерстелларе» передали «привет» СССР — но 99% зрителей так и не заметили: Нолан к этой отсылке вообще не причастен
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667