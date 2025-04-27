Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Александр I
Статьи
Статьи о сериале «Александр I»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Александр I»
Вся информация о сериале
Исторически недостоверный, с каменным лицом, но... Спиваковский оказался главной причиной включить «Александра I»
Единственный, кто смотрится в кадре максимально органично.
4 комментария
27 апреля 2025 07:00
«В роли императрицы ряженая ищейка»: Банщикову в роли Марии Федоровны в «Александре I» раскритиковали в пух и прах
Великая принцесса не узнала бы себя на экране.
5 комментариев
25 апреля 2025 11:21
Распечатки из Word и грубые ляпы: «Александр I» уже называют «худшим историческим сериалом» 2025-го
Ругали «Адмирала Кузнецова»? Посмотрите этот проект, и начнете хвалить.
15 комментариев
23 апреля 2025 13:46
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667