Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Александр I
Отзывы
Отзывы о сериале «Александр I»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Отзывы о сериале
Вся информация о сериале
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Мила Сергеева
27 апреля 2025, 09:57
Оценка
Спасибо за фильм! Романцов Евгений - прекрасный актер, справился с такой сложной ролью, показал самодержца как умного монарха в сложные для России времена. Глаза, поворот головы - видна вся боль и переживание за семью и подданных. Лавров Федор и Банщикова Анна - виват царю и царице, вы лучшие! Жду и смотрю фильм с удовольствием! Молодцы создатели и режиссер сериала, наивысший балл!
27 апреля 2025, 09:57
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
30 апреля 2025, 23:02
в ответ на сообщение
Мила Сергеева от 27 апреля 2025, 09:57
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
30 апреля 2025, 23:02
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Сёрфер
12 комментариев
Беловежская пуща
21 комментарий
Джейн Остин испортила мне жизнь
4 комментария
Формула 1
24 комментария
Саван
3 комментария
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
Даже «Зимородку» такое не снилось: герой нового турецкого сериала женится дважды — и первая жена узнает об этом последней
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail