Эти 5 исторических сериалов 2025 года сразили зрителей наповал: №1 — истинный шедевр с рейтингом 8,5

2025 год выдался богатым на исторические драмы — от любовных историй русских гениев до масштабных полотен о революции. Мы отобрали пять проектов, которые получили самые высокие оценки зрителей на Кинопоиске. В каждой из этих картин — свой взгляд на прошлое, свои герои и своя правда.

«Натали и Александр» (2025) — 8.5

История любви Александра Пушкина и Натальи Гончаровой, уместившаяся в несколько лет и закончившаяся роковой дуэлью. Сериал начинается с того самого момента, когда поэт сватается к юной красавице, и проводит зрителя через их семейную жизнь — счастливую, но недолгую.

Постепенно нарастает напряжение: светские интриги, ревность, появление Дантеса. Все ведет к фатальной встрече на Чёрной речке. В роли Пушкина — Александр Зарядин, Натали сыграла Ксения Трейстер.

«Константинополь» (2025) — 8.3

Осень 1920 года. Остатки армии Врангеля и тысячи беженцев покидают Россию. Среди них — белогвардейский офицер Сергей Нератов (Александр Устюгов).

В Константинополе он оказывается втянутым в жизнь русской эмиграции, где перемешались баронессы, ученые, предатели и дельцы. Нератов берет на себя защиту соотечественников, создавая подпольную группировку.

«Павел. Первый и последний» (2025) — 7.9

Император Павел I — одна из самых загадочных фигур русской истории. Воспитанный бабкой Екатериной II, он с детства чувствовал холод матери и искал справедливости.

Взойдя на трон, Павел принялся ломать все, что создала мать: ограничил дворянские вольности, ужесточил армейские порядки, пытался облегчить жизнь крестьян. Его реформы вызвали ненависть знати и закончились дворцовым переворотом.

«Хроники русской революции» (2025) — 7.5

Андрей Кончаловский взялся за эпоху с 1905 по 1924 год — от первой революции до смерти Ленина. В центре — вымышленный офицер Михаил Прохоров (Юра Борисов), которому Николай II поручает борьбу с террором.

Сериал разбит на пять глав с названиями на «Р»: «Рассвет», «Распад», «Разбег», «Раскол», «Расплата». Каждая часть — определенный этап крушения империи.

«Александр I» (2025) — 7.2

Воспитанник Екатерины II и швейцарца Лагарпа, Александр с юности мечтал о либеральных реформах. Но жизнь распорядилась иначе. После смерти бабушки он передает трон отцу, Павлу I, и вскоре становится соучастником заговора, приведшего к гибели отца.

Мучимый виной, Александр вступает на престол. Ему приходится лавировать между аристократией, властной матерью и растущей угрозой со стороны Наполеона.

Пять сериалов, пять взглядов на историю — от любовной драмы до геополитических интриг. Выбирайте эпоху на свой вкус.

