В 1-м сезоне сериала «Монолог фармацевта» отец главной героини был аптекарем, поэтому она много знает о медицине, но не спешит рассказывать об этом окружающим. Однажды Маомао похищают и продают на службу во владения правителя страны. Маомао сталкивается с жителем дворца, который, как и она, отличается сообразительностью, большими познаниями и смекалкой, – главным евнухом Цзиньши. Он готов оказать содействие Маомао и сделать ее фрейлиной не кого иного, как обожаемой жены императора. Маомао предстоит выяснить, не отравлена ли пища госпожи. С этого момента Маомао ожидает немало испытаний...