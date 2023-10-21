Menu
Kusuriya no Hitorigoto 2023, season 1

Kusuriya no Hitorigoto season 1 poster
Kusuriya no Hitorigoto
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 24
Runtime 9 hours 36 minutes
"Kusuriya no Hitorigoto" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Монолог фармацевта» отец главной героини был аптекарем, поэтому она много знает о медицине, но не спешит рассказывать об этом окружающим. Однажды Маомао похищают и продают на службу во владения правителя страны. Маомао сталкивается с жителем дворца, который, как и она, отличается сообразительностью, большими познаниями и смекалкой, – главным евнухом Цзиньши. Он готов оказать содействие Маомао и сделать ее фрейлиной не кого иного, как обожаемой жены императора. Маомао предстоит выяснить, не отравлена ли пища госпожи. С этого момента Маомао ожидает немало испытаний...

Series rating

9.2
Rate 49 votes
8.6 IMDb

Kusuriya no Hitorigoto List of episodes

Episode 1
Season 1 Episode 1
21 October 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
21 October 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
21 October 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
28 October 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
4 November 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
11 November 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
18 November 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
25 November 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
2 December 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
9 December 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
16 December 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
23 December 2023
Episode 13
Season 1 Episode 13
6 January 2024
Episode 14
Season 1 Episode 14
13 January 2024
Episode 15
Season 1 Episode 15
20 January 2024
Episode 16
Season 1 Episode 16
27 January 2024
Episode 17
Season 1 Episode 17
3 February 2024
Episode 18
Season 1 Episode 18
10 February 2024
Episode 19
Season 1 Episode 19
17 February 2024
Episode 20
Season 1 Episode 20
24 February 2024
Episode 21
Season 1 Episode 21
2 March 2024
Episode 22
Season 1 Episode 22
9 March 2024
Episode 23
Season 1 Episode 23
16 March 2024
Episode 24
Season 1 Episode 24
23 March 2024
