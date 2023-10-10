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Постер телешоу Уездный доктор
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Киноафиша Сериалы Уездный доктор

Уездный доктор (2023 - …)

Uezdnyj doktor 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Premier
Продолжительность телешоу 3 часа 20 минут

О чем телешоу

Реалити-шоу «Уездный доктор» позволит зрителям узнать больше о деятельности молодых врачей, работающих в условиях российской глубинки. Начинающие профессионалы будут трудиться под руководством более опытного коллеги – заслуженного диагноста. Вместе они отправятся в необычное путешествие по селам и деревням, где выслушают своих новых пациентов. Одним врачи смогут оказать помощь на месте, а другие – получат направление в ближайшую крупную клинику. Участники научатся не только правильной постановке диагноза, но и работе в команде и принятию правильных решений в запутанных ситуациях.

Уездный доктор - трейлер
Уездный доктор  трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Уездный доктор - Сезон 1 Сезон 1
2023, 8 эпизодов
 
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