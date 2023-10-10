Реалити-шоу «Уездный доктор» позволит зрителям узнать больше о деятельности молодых врачей, работающих в условиях российской глубинки. Начинающие профессионалы будут трудиться под руководством более опытного коллеги – заслуженного диагноста. Вместе они отправятся в необычное путешествие по селам и деревням, где выслушают своих новых пациентов. Одним врачи смогут оказать помощь на месте, а другие – получат направление в ближайшую крупную клинику. Участники научатся не только правильной постановке диагноза, но и работе в команде и принятию правильных решений в запутанных ситуациях.