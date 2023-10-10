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Постер к 1-му сезону телешоу Уездный доктор
Киноафиша Сериалы Уездный доктор Сезоны Сезон 1

Uezdnyj doktor 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Уездный доктор»

В 1-м сезоне шоу «Уездный доктор» поможет людям из отдаленных населенных пунктов получить медицинскую помощь. Зачастую жители деревень и сел лишены возможности пройти полноценное обследование, ведь доступ к специализированным учреждениям в таких местностях ограничен. Начинающие врачи попробуют исправить ситуацию и поговорить с теми, кто страдает от разных заболеваний. Под руководством опытного наставника участники будут вести прием и ставить диагнозы. Их ждет тяжелая работа, которая подарит им важнейший профессиональный опыт, а зрители увидят, как принимаются решения о постановке диагнозов.

Список серий телешоу Уездный доктор График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
10 октября 2023
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
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