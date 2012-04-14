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Постер к 1-му сезону сериала Источник счастья
Киноафиша Сериалы Источник счастья Сезоны Сезон 1

Istochnik schastya 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 апреля 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Источник счастья»

В 1-м сезоне сериала «Источник счастья» зрители познакомятся с Зоей. По-детски наивная девушка переезжает из маленького города в российскую столицу. Здесь она устраивается работать поваром, пытаясь привнести в процесс не только свои знания, но и душу. Несмотря на то что Зоя демонстрирует отличные результаты в работе, коллеги недолюбливают ее за излишнюю принципиальность. Один из конфликтов с другим персоналом приводит к тому, что девушка лишается своего места. Это глубоко ранит ее, однако впереди ждут еще большие неприятности. Сможет ли справиться с ними Зоя, расскажет сериал.

Список серий 1-го сезона сериала «Источник счастья» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 апреля 2012
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 апреля 2012
График выхода всех сериалов
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