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Постер к 2-му сезону сериала В заложниках
Киноафиша Сериалы В заложниках Сезоны Сезон 2

Gidseltagningen 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 25 марта 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 52 минуты
О чем 2-й сезон сериала «В заложниках»

Во 2-м сезоне сериала «В заложниках» недавно вернувшаяся в Данию иностранка Джун аль-Баки, которая изнутри боролась против группировки ИГИЛ в Сирии, становится жертвой похищения. Об этом сообщают главе оперативного отделения полиции по борьбе с терроризмом Филипу Норгаарду, который в настоящее время пребывает в отпуске. Однако из всех своих коллег только он верит в то, что бывшей террористке действительно грозит опасность. Филип отправляется к парому, где держат женщину, и сообщает капитану, что на борту находится похититель с жертвой. На место событий прибывает полицейская группа.

Список серий 2-го сезона сериала «В заложниках» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Afsnit 1
Сезон 2 Серия 1
25 марта 2019
Серия 2 Afsnit 2
Сезон 2 Серия 2
1 апреля 2019
Серия 3 Afsnit 3
Сезон 2 Серия 3
8 апреля 2019
Серия 4 Afsnit 4
Сезон 2 Серия 4
15 апреля 2019
Серия 5 Afsnit 5
Сезон 2 Серия 5
22 апреля 2019
Серия 6 Afsnit 6
Сезон 2 Серия 6
29 апреля 2019
Серия 7 Afsnit 7
Сезон 2 Серия 7
6 мая 2019
Серия 8 Afsnit 8
Сезон 2 Серия 8
13 мая 2019
График выхода всех сериалов
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