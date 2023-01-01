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В заложниках, список сезонов

Gidseltagningen 16+
Год выпуска 2017
Страна Дания
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал Kanal 5
Список сезонов сериала «В заложниках»
В заложниках - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов 2 апреля 2017 - 14 мая 2017
 
В заложниках - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов 25 марта 2019 - 13 мая 2019
 
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