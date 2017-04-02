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Постер к 1-му сезону сериала В заложниках
Киноафиша Сериалы В заложниках Сезоны Сезон 1

Gidseltagningen 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 апреля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «В заложниках»

В 1-м сезоне сериала «В заложниках» действие происходит в современном Копенгагене. 15 невинных пассажиров разного возраста и происхождения взяты в заложники под землей в поезде метро. Им угрожают члены террористической группировки, которые грозятся по одному убивать своих жертв, если их требования немедленно не приведут в исполнение. Наджа – корреспондентка, которую уволили за несанкционированное интервью, – организовывает кампанию по сбору денег, чтобы обеспечить требуемый выкуп. Бывший военный Филип, который ведет переговоры, намерен решительно отреагировать на первое убийство заложника в вагоне.  

Список серий 1-го сезона сериала «В заложниках» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Afsnit 1
Сезон 1 Серия 1
2 апреля 2017
Серия 2 Afsnit 2
Сезон 1 Серия 2
2 апреля 2017
Серия 3 Afsnit 3
Сезон 1 Серия 3
9 апреля 2017
Серия 4 Afsnit 4
Сезон 1 Серия 4
16 апреля 2017
Серия 5 Afsnit 5
Сезон 1 Серия 5
23 апреля 2017
Серия 6 Afsnit 6
Сезон 1 Серия 6
30 апреля 2017
Серия 7 Afsnit 7
Сезон 1 Серия 7
7 мая 2017
Серия 8 Afsnit 8
Сезон 1 Серия 8
14 мая 2017
График выхода всех сериалов
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