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Постер сериала Этот рождественский календарь
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Киноафиша Сериалы Этот рождественский календарь

Этот рождественский календарь (1994 - 1994)

The Julekalender 18+
Год выпуска 1994
Страна Дания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 15 минут
Телеканал TV 2 Direkte
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Герои комедийного фэнтези-сериала «Этот рождественский календарь» – самые обычные, но немного волшебные датские эльфы, так называемые ниссеры. В канун Рождества их дядюшка Гаммельнисс серьезно заболевает. Чтобы спасти старика от верной смерти, Ганс, Фриц и Гюнтер должны перемотать назад пластинку в его специальной музыкальной шкатулке. Но есть проблема: ключ от механизма спрятан в пещере в далекой Ютландии. Эльфы отправляются туда на биплане, но при посадке пропеллер ломается, и они остаются без обратного транспорта…

В ролях
В ролях
Карстен Надсен
Вигго Соммер
Уффе Рэрбек Мадсен
Поуль Бундгор
Бент Мейдинг
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Сезоны
Этот рождественский календарь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1994, 24 эпизода
 
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