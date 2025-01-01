Герои комедийного фэнтези-сериала «Этот рождественский календарь» – самые обычные, но немного волшебные датские эльфы, так называемые ниссеры. В канун Рождества их дядюшка Гаммельнисс серьезно заболевает. Чтобы спасти старика от верной смерти, Ганс, Фриц и Гюнтер должны перемотать назад пластинку в его специальной музыкальной шкатулке. Но есть проблема: ключ от механизма спрятан в пещере в далекой Ютландии. Эльфы отправляются туда на биплане, но при посадке пропеллер ломается, и они остаются без обратного транспорта…