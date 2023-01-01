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Постер к 1-му сезону сериала Этот рождественский календарь
Киноафиша Сериалы Этот рождественский календарь Сезоны Сезон 1

The Julekalender
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 декабря 1994
Год выпуска 1994
Количество серий 24
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Этот рождественский календарь»

В 1-м сезоне сериала «Этот рождественский календарь» на Аляске в своем волшебном домике живут три брата-эльфа – Ганс, Фриц и Гюнтер. Это не обычные эльфы, а датские ниссеры родом с полуострова Ютландия. У них есть старенький дядюшка Гаммельнисс, который в канун Рождества неожиданно серьезно заболевает. Ребята знают, что его молодость хранится в специальной музыкальной шкатулке, и, чтобы вернуть ее, им необходимо прокрутить ее механизм назад. Но вот незадача: ключ от шкатулки остался в родной Ютландии, в старинной семейной пещере. Троица отправляется в путешествие, используя крайне ненадежный транспорт.

Список серий 1-го сезона сериала «Этот рождественский календарь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 декабря 1994
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
2 декабря 1994
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
3 декабря 1994
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
4 декабря 1994
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
5 декабря 1994
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
6 декабря 1994
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
7 декабря 1994
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
8 декабря 1994
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
9 декабря 1994
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
10 декабря 1994
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
11 декабря 1994
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
12 декабря 1994
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
13 декабря 1994
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
14 декабря 1994
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
15 декабря 1994
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
16 декабря 1994
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
17 декабря 1994
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
18 декабря 1994
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
19 декабря 1994
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
20 декабря 1994
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
21 декабря 1994
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
22 декабря 1994
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
23 декабря 1994
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
24 декабря 1994
График выхода всех сериалов
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