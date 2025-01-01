Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Эдера
1 постер
Киноафиша Сериалы Эдера

Эдера (1992 - 1992)

Edera 18+
Год выпуска 1992
Страна Италия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Продолжительность сериала 33 часа 0 минут

О чем сериал

Юная девушка Эдера выросла в монастыре и никогда не знала своих родителей. Когда ей исполнилось 18 лет, она оставила обитель и нашла работу в бутике синьорины Далмы. В это же время героиня познакомилась с Чинцией, которая стала ее лучшей подругой. Вскоре Эдера и Чинция вместе нашли жилье. Безмятежная жизнь юной воспитанницы монастыря изменилась после знакомства с Андреа. Молодые люди сразу же влюбились друг в друга. Однако влиятельные родители юноши готовы на все, чтобы разрушить его отношения с безродной девушкой...

В ролях
В ролях
Марина Берти
Аньезе Нано
Мария Розария Омаджо
Сузанна Бекер
Марина Джулия Кавалли
Барбара Куписти
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Эдера - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1992, 22 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Хикару — это имя или фамилия? Аниме «Лето, когда умер Хикару» дает мрачный ответ
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше