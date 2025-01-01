Юная девушка Эдера выросла в монастыре и никогда не знала своих родителей. Когда ей исполнилось 18 лет, она оставила обитель и нашла работу в бутике синьорины Далмы. В это же время героиня познакомилась с Чинцией, которая стала ее лучшей подругой. Вскоре Эдера и Чинция вместе нашли жилье. Безмятежная жизнь юной воспитанницы монастыря изменилась после знакомства с Андреа. Молодые люди сразу же влюбились друг в друга. Однако влиятельные родители юноши готовы на все, чтобы разрушить его отношения с безродной девушкой...