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Постер к 1-му сезону сериала Эдера
Киноафиша Сериалы Эдера Сезоны Сезон 1

Edera
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 февраля 1992
Год выпуска 1992
Количество серий 22
Продолжительность сезона 33 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Эдера »

В 1-м сезоне сериала «Эдера» главную героиню оставили у дверей монастыря в младенческом возрасте. В день своего совершеннолетия она покидает стены монастыря и устраивается на службу в магазин синьорины Бенти. Там Эдера заводит дружбу с девушкой по имени Чинция, они вместе снимают жилье. Вскоре Эдера встречает молодого человека, который влюбляется в нее. Но состоятельные родители этого парня уже нашли для своего отпрыска невесту, соответствующую их социальному статусу. Они не одобряют связь с девушкой без рода и племени. Тем временем родной отец Эдеры обращается к частному сыщику в надежде отыскать дочь.

Список серий 1-го сезона сериала «Эдера » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
18 февраля 1992
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
25 февраля 1992
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
3 марта 1992
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
10 марта 1992
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
17 марта 1992
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
24 марта 1992
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
1 апреля 1992
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
7 апреля 1992
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
21 апреля 1992
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
28 апреля 1992
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
12 мая 1992
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
19 мая 1992
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
26 мая 1992
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
27 мая 1992
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
3 июня 1992
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
10 июня 1992
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
17 июня 1992
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
24 июня 1992
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
1 июля 1992
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
8 июля 1992
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
15 июля 1992
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
29 июля 1992
График выхода всех сериалов
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