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Постер к 2-му сезону сериала Убийца гоблинов
Киноафиша Сериалы Убийца гоблинов Сезоны Сезон 2

Goblin Slayer 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «Убийца гоблинов»

Во 2-м сезоне сериала «Убийца гоблинов» Убийца гоблинов совершает свой обычный обход фермы, обнаруживает множество следов гоблинов и понимает, что они собираются совершить нападение на ферму ночью. Он пытается убедить Пастушку и ее дядю уйти, но она отказывается, желая защитить единственное место, куда Убийца гоблинов может вернуться. Чтобы спасти ферму, Убийца гоблинов направляется в гильдию, чтобы сделать запрос. Битва против Лорда гоблинов и его орды гоблинов начинается, и Высшая Эльфийка Лучница, Дворф Шаман, Жрец Ящеров и другие члены гильдии вступают в схватку. А Убийца гоблинов в одиночку сталкивается с Лордом гоблинов.

График выхода новых серий Убийца гоблинов 2 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
An Ordinary Spring Day
Сезон 2 Серия 1
6 октября 2023
Рыжеволосый мальчик-волшебник The Red-Headed Wizard Boy
Сезон 2 Серия 2
13 октября 2023
Episode 3
Сезон 2 Серия 3
20 октября 2023
Episode 4
Сезон 2 Серия 4
27 октября 2023
Episode 5
Сезон 2 Серия 5
3 ноября 2023
Episode 6
Сезон 2 Серия 6
10 ноября 2023
Episode 7
Сезон 2 Серия 7
17 ноября 2023
Episode 8
Сезон 2 Серия 8
24 ноября 2023
Episode 9
Сезон 2 Серия 9
1 декабря 2023
Episode 10
Сезон 2 Серия 10
8 декабря 2023
Episode 11
Сезон 2 Серия 11
15 декабря 2023
Episode 12
Сезон 2 Серия 12
22 декабря 2023
Episode 13
Сезон 2 Серия 13
29 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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