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Убийца гоблинов
Сезоны
Убийца гоблинов, список сезонов
Goblin Slayer
18+
Год выпуска
2018
Страна
Япония
Эпизод длится
24 минуты
Телеканал
AT-X
Список сезонов сериала «Убийца гоблинов»
Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов
6 октября 2018 - 29 декабря 2018
Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов
6 октября 2023 - 29 декабря 2023
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