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Убийца гоблинов, список сезонов

Goblin Slayer 18+
Год выпуска 2018
Страна Япония
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал AT-X
Список сезонов сериала «Убийца гоблинов»
Убийца гоблинов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 6 октября 2018 - 29 декабря 2018
 
Убийца гоблинов - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов 6 октября 2023 - 29 декабря 2023
 
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