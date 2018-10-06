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Постер к 1-му сезону сериала Убийца гоблинов
Киноафиша Сериалы Убийца гоблинов Сезоны Сезон 1

Goblin Slayer 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Убийца гоблинов»

В 1-м сезоне сериала «Убийца гоблинов» одинокий герой зарабатывает на жизнь истреблением всех гоблинов, которые встречаются у него на пути. Но однажды он знакомится со своей единомышленницей, местной жрицей, после чего его жизнь становится еще более насыщенной и экстремальной. Ей и ее команде требуется помощь. Убийца гоблинов готов обучить свою новую подругу всему, что знает сам, ведь он — искатель приключений серебряного ранга, покрытый доспехами с головы до ног. Жрица и ее команда с охотой присоединились к нему в поисках нечисти и постепенно стали понимать, как он действует и почему всегда побеждает.

Список серий сериала Убийца гоблинов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Судьба отдельных искателей приключений The Fate of Particular Adventurers
Сезон 1 Серия 1
6 октября 2018
Убийца гоблинов Goblin Slayer
Сезон 1 Серия 2
13 октября 2018
Неожиданные посетители Unexpected Visitors
Сезон 1 Серия 3
20 октября 2018
Сильный The Strong
Сезон 1 Серия 4
27 октября 2018
Приключения и повседневная жизнь Adventures and Daily Life
Сезон 1 Серия 5
3 ноября 2018
Убийца гоблинов в Водном Городе Goblin Slayer in the Water Town
Сезон 1 Серия 6
10 ноября 2018
Вперед до смерти Onward Unto Death
Сезон 1 Серия 7
17 ноября 2018
Шепот и молитвы и песнопения Whispers and Prayers and Chants
Сезон 1 Серия 8
24 ноября 2018
Туда и обратно снова There and Back Again
Сезон 1 Серия 9
1 декабря 2018
Дремлющий Dozing
Сезон 1 Серия 10
8 декабря 2018
Группа авантюристов A Gathering of Adventurers
Сезон 1 Серия 11
22 декабря 2018
Судьба авантюриста The Fate of an Adventurer
Сезон 1 Серия 12
29 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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