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Постер к 2-му сезону сериала Мои девушки
Киноафиша Сериалы Мои девушки Сезоны Сезон 2

Kanojo mo Kanojo
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 2-й сезон сериала «Мои девушки»

Во 2-м сезоне сериала «Мои девушки» продолжается история честного молодого человека, который готов принять в свои объятия каждую девушку, желающую завязать с ним романтические отношения. При этом он вовсе не хочет тайн, интриг и лжи. Напомним, в предыдущем сезоне старшеклассник по имени Наоя Мукай пытается встречаться одновременно с Нагисой Минасэ и Саки. Все трое пытаются спать в одной спальне. Позже Нагиса и Наоя сближаются дома и в стенах учебного заведения. Тем временем один школьник узнает о секрете Наои. А еще одна девушка Рика переезжает в дом Наои с палаткой, желая заставить его принять ее в качестве третьей девушки.

График выхода новых серий Мои девушки 2 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
6 октября 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
13 октября 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
20 октября 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
27 октября 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
3 ноября 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
10 ноября 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
17 ноября 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
24 ноября 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
1 декабря 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
8 декабря 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
15 декабря 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
22 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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