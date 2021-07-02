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Постер к 1-му сезону сериала Мои девушки
Киноафиша Сериалы Мои девушки Сезоны Сезон 1

Kanojo mo Kanojo
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мои девушки»

В 1-м сезоне сериала «Мои девушки» главный герой учится в старшей школе и встречается с обаятельной сверстницей. В их отношениях все идет довольно гладко, пока юноша не выясняет, что еще одна школьница неровно к нему дышит. Молодой человек не готов оказываться от близкого общения ни с одной из девушек. При этом он не хотел бы обманывать свою избранницу. Тогда главному герою приходит в голову открыть карты и договориться со своей девушкой превратить их союз в трио. Отчаянный и нетривиальный поступок может привести к неожиданным последствиям, но смелости главного героя определенно можно только позавидовать.

Список серий сериала Мои девушки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
2 июля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
9 июля 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
17 июля 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
24 июля 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
31 июля 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
7 августа 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
14 августа 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
21 августа 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
28 августа 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
4 сентября 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
11 сентября 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
18 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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