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Kanojo mo Kanojo
Год выпуска
2021
Страна
Япония
Эпизод длится
24 минуты
Телеканал
MBS
Список сезонов сериала «Мои девушки»
Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов
2 июля 2021 - 18 сентября 2021
Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов
6 октября 2023 - 22 декабря 2023
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