В 1-м сезоне шоу «‎Светлаков +» любимец публики Сергей Светлаков предстанет в разных образах, которые подарят хорошее настроение. В каждом выпуске проекта будет представлено несколько юмористических зарисовок, где обаятельный комик сыграет главную роль. Одним из героев станет немецкий блогер Рихард, который готов испытывать себя на прочность. Он приезжает в Россию, чтобы разобраться в загадочной русской душе. Однако только в процессе он поймет, что повседневная жизнь в стране оказывается намного беспощаднее, чем привычный ему экстрим. В кадре появятся не только новые, но и хорошо известные любителям юмора персонажи.