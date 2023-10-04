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Киноафиша Сериалы Буллбастер

Буллбастер (2023 - …)

Bullbuster 18+
Год выпуска 2023
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал AT-X
Продолжительность сериала 4 часа 48 минут

О чем сериал

Инженер Тэцуро Окино отправляется в фирму Hato Industries вместе с роботом Буллбастер, которого сам и создал. Hato Industries занимается ликвидацией опасной и таинственной формы жизни, которая известна как Кедзю. Но это лишь маленькая компания, у которой весьма ограничены финансовые возможности. Приобретение топлива для роботов, оплата услуг летчиков… излишние траты, которые руководство фирмы не может себе позволить. Получится ли героям найти компромисс между амбициями и суровой действительностью?

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Сезоны
Буллбастер - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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