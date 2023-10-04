Инженер Тэцуро Окино отправляется в фирму Hato Industries вместе с роботом Буллбастер, которого сам и создал. Hato Industries занимается ликвидацией опасной и таинственной формы жизни, которая известна как Кедзю. Но это лишь маленькая компания, у которой весьма ограничены финансовые возможности. Приобретение топлива для роботов, оплата услуг летчиков… излишние траты, которые руководство фирмы не может себе позволить. Получится ли героям найти компромисс между амбициями и суровой действительностью?