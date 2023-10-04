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Постер к 1-му сезону сериала Буллбастер
Киноафиша Сериалы Буллбастер Сезоны Сезон 1

Bullbuster
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Буллбастер »

В 1-м сезоне сериала «Буллбастер» в центре событий оказывается Тэцуро Окино, который смастерил робота под именем Буллбастер. Вместе со своим изобретением главный герой устраивается на работу в фирму Hato Industries, которая специализируется на ликвидации вредной и даже опасной формы жизни – Кедзю. Однако начальству и сотрудникам компании никак не удается достичь больших результатов в своей деятельности в связи с ограниченным бюджетом. Приобретение топлива для роботов и большие затраты на услуги пилотов стоят недешево. Но несмотря на суровые экономические реалии, каждый в этой фирме полон решимости избавиться от «Кедзю».

Список серий сериала Буллбастер График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
4 октября 2023
График выхода всех сериалов
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