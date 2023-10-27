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Постер сериала Энфилдский полтергейст
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Киноафиша Сериалы Энфилдский полтергейст

Энфилдский полтергейст (2023 - 2023)

The Enfield Poltergeist 18+
Год выпуска 2023
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

В конце 70-х годов череда сверхъестественных явлений потрясла Великобританию. Некоторые представители Общества психических исследований, такие как Морис Гросс и писатель Гай Лайон Плейфер, назвали случившееся истинным проявлением полтергейста, но их коллеги, Анита Грегори и Джон Белофф, «не были уверены» в произошедшем и допускали, что в истории имел место обман. Все началось с того, что в 1977 году мать-одиночка Пегги Ходжсон позвонила в правоохранительные органы, заявив, что с ее арендованным домом что-то не так.

Энфилдский полтергейст - трейлер первого сезона
Энфилдский полтергейст  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Сезоны
Энфилдский полтергейст - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 4 эпизода
 
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