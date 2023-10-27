В конце 70-х годов череда сверхъестественных явлений потрясла Великобританию. Некоторые представители Общества психических исследований, такие как Морис Гросс и писатель Гай Лайон Плейфер, назвали случившееся истинным проявлением полтергейста, но их коллеги, Анита Грегори и Джон Белофф, «не были уверены» в произошедшем и допускали, что в истории имел место обман. Все началось с того, что в 1977 году мать-одиночка Пегги Ходжсон позвонила в правоохранительные органы, заявив, что с ее арендованным домом что-то не так.