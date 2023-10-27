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Постер к 1-му сезону сериала Энфилдский полтергейст
Киноафиша Сериалы Энфилдский полтергейст Сезоны Сезон 1

The Enfield Poltergeist
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Энфилдский полтергейст»

В 1-м сезоне сериала «Энфилдский полтергейст» Пегги Ходжсон, мать четырех детей, вызвала полицейских в свой съемный дом в Энфилде, сообщив, что стала очевидцем передвижения мебели и что двое из ее детей слышали странные звуки в стене. Женщина из полиции заявила, что видела, как стул раскачивается из стороны в сторону, но не могла установить, по какой причине. Затем появились свидетельства о странных голосах, оглушительных звуках, оставленных игрушках, перевернутой мебели и левитации детей. В течение 18 месяцев свыше 13 человек, в том числе соседи и журналисты, видели, как сестры Ходжсон поднимались на несколько футов над землей.

Список серий 1-го сезона сериала «Энфилдский полтергейст» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Явления The Happenings
Сезон 1 Серия 1
27 октября 2023
Неизвестные силы Forces Unknown
Сезон 1 Серия 2
27 октября 2023
Эта вещь This Thing
Сезон 1 Серия 3
27 октября 2023
Путаница Entanglement
Сезон 1 Серия 4
27 октября 2023
График выхода всех сериалов
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