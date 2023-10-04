Это история об индустрии компьютерных игр 18+, которая процветала в 90-е. Мэйко Уэхару, студентку колледжа, которая в 1992 году работала неполный рабочий день в компьютерном магазине, пригласили на должность менеджера. Затем она получила уникальную возможность принять участие в создании эротических компьютерных игр. Главная героиня вовлекается в процесс и становится зависима от создания таких игр, хотя начиналось все с ее намерения лишь один раз оказать помощь разработчикам в качестве графического дизайнера.