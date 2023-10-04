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Постер сериала Шестнадцатибитное ощущение: Другой уровень
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Киноафиша Сериалы Шестнадцатибитное ощущение: Другой уровень

Шестнадцатибитное ощущение: Другой уровень (2023 - …)

16bit Sensation: Another Layer 18+
Год выпуска 2023
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 6 часов 30 минут

О чем сериал

Это история об индустрии компьютерных игр 18+, которая процветала в 90-е. Мэйко Уэхару, студентку колледжа, которая в 1992 году работала неполный рабочий день в компьютерном магазине, пригласили на должность менеджера. Затем она получила уникальную возможность принять участие в создании эротических компьютерных игр. Главная героиня вовлекается в процесс и становится зависима от создания таких игр, хотя начиналось все с ее намерения лишь один раз оказать помощь разработчикам в качестве графического дизайнера.

В ролях
В ролях
Аяко Кавасуми
Аяко Кавасуми
Аои Кога
Кэнтаро Ито
Кэнтаро Ито
Юи Хориэ
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Сезоны
Шестнадцатибитное ощущение: Другой уровень - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 13 эпизодов
 
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