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Постер к 1-му сезону сериала Шестнадцатибитное ощущение: Другой уровень
Киноафиша Сериалы Шестнадцатибитное ощущение: Другой уровень Сезоны Сезон 1

16bit Sensation: Another Layer
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шестнадцатибитное ощущение: Другой уровень»

В 1-м сезоне сериала «Шестнадцатибитное ощущение: Другой уровень» события происходят в начале девяностых, во времена расцвета шестнадцатибитных игр. Молодая девушка Мэйко Уэхара, едва поступив в вуз, устраивается на работу в обыкновенный, казалось бы, магазинчик, занимающийся продажей компьютеров. Но, проработав там всего ничего, она узнает чудовищную правду: в действительности этот магазин — фирма по производству эротических виртуальных игр. Вскоре Мэйко становится графическим дизайнером одной из таких игр. И хоть художественным дарованием она не обделена, но рисовать 18+ контент ей раньше не приходилось...

График выхода новых серий Шестнадцатибитное ощущение: Другой уровень 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
4 октября 2023
График выхода всех сериалов
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