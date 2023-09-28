Искатель приключений однажды потерял ногу, в связи с чем ему пришлось отправиться назад в свою деревню. Трудно сказать, авантюрист он или простой ремесленник, поскольку герою удается бороться с магическими созданиями и варить зелья из лечебных трав, чтобы помогать людям. Как раз в тот момент, когда он занимался их поисками, ему на глаза попался оставленный на произвол судьбы младенец. Наш герой забрал малышку домой. Прошли годы, и теперь уже взрослая дочь, как и ее приемный отец, захотела отправиться на поиски приключений.