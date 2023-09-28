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Постер сериала Моя дочь, отправившаяся в столицу, захотев стать авантюристом, достигла S-ранга
1 постер
Киноафиша Сериалы Моя дочь, отправившаяся в столицу, захотев стать авантюристом, достигла S-ранга

Моя дочь, отправившаяся в столицу, захотев стать авантюристом, достигла S-ранга (2023 - …)

Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta 18+
Год выпуска 2023
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 6 часов 30 минут

О чем сериал

Искатель приключений однажды потерял ногу, в связи с чем ему пришлось отправиться назад в свою деревню. Трудно сказать, авантюрист он или простой ремесленник, поскольку герою удается бороться с магическими созданиями и варить зелья из лечебных трав, чтобы помогать людям. Как раз в тот момент, когда он занимался их поисками, ему на глаза попался оставленный на произвол судьбы младенец. Наш герой забрал малышку домой. Прошли годы, и теперь уже взрослая дочь, как и ее приемный отец, захотела отправиться на поиски приключений.

В ролях
В ролях
Саори Хаями
Саори Хаями
Дзюнъити Сувабэ
Дзюнъити Сувабэ
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Сезоны
Моя дочь, отправившаяся в столицу, захотев стать авантюристом, достигла S-ранга - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 13 эпизодов
 
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