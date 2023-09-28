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Постер к 1-му сезону сериала Моя дочь, отправившаяся в столицу, захотев стать авантюристом, достигла S-ранга
Киноафиша Сериалы Моя дочь, отправившаяся в столицу, захотев стать авантюристом, достигла S-ранга Сезоны Сезон 1

Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S-Rank ni Natteta
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 2
Продолжительность сезона 60 минут
О чем 1-й сезон сериала «Моя дочь, отправившаяся в столицу, захотев стать авантюристом, достигла S-ранга»

В 1-м сезоне сериала «Моя дочь, отправившаяся в столицу, захотев стать авантюристом, достигла S-ранга» в центре событий оказывается мужчина, который просто жить не мог без увлекательных и захватывающих приключений. Однако славному времечку пришел конец, когда он потерял ногу. Вернувшись в глубинку, откуда он родом, герой посвятил себя сбору лекарственных трав, борьбе с магическими существами и помощи ближнему. Однажды, прогуливаясь в поисках целительных трав для будущих снадобий, он увидел маленькую девочку. Сердце мужчины дрогнуло, и он решил взять ребенка к себе в дом и стать для него отцом.

График выхода новых серий Моя дочь, отправившаяся в столицу, захотев стать авантюристом, достигла S-ранга 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
The Melancholy of Angeline
Сезон 1 Серия 1
28 сентября 2023
Belgrieve the Red Ogre
Сезон 1 Серия 2
5 октября 2023
График выхода всех сериалов
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