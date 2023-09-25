Документальный проект посвящен новой российской музыке. Героинями истории становятся пять юных певиц из разных городов – «Внимание брусника!» (Екатеринбург), «Нежность на бумаге» (Санкт-Петербург), Екатерина Яшникова (Москва), Фефа (Самара) и «Элли на маковом поле» (Волгоград). Они пытаются найти себя и ответы на интересующие их вопросы. И сочиняют об этом песни. Их музыкальные композиции чаще всего рождаются на кухне, а потом собирают миллионы прослушиваний в социальных сетях. В них — честность и биение самой жизни.