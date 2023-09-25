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Постер сериала Громко и нежно
Постер сериала Громко и нежно
Постер сериала Громко и нежно
Постер сериала Громко и нежно
Постер сериала Громко и нежно
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Киноафиша Сериалы Громко и нежно

Громко и нежно (2023 - …)

Gromko i nezhno 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 16 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 1 час 20 минут

О чем сериал

Документальный проект посвящен новой российской музыке. Героинями истории становятся пять юных певиц из разных городов – «Внимание брусника!» (Екатеринбург), «Нежность на бумаге» (Санкт-Петербург), Екатерина Яшникова (Москва), Фефа (Самара) и «Элли на маковом поле» (Волгоград). Они пытаются найти себя и ответы на интересующие их вопросы. И сочиняют об этом песни. Их музыкальные композиции чаще всего рождаются на кухне, а потом собирают миллионы прослушиваний в социальных сетях. В них — честность и биение самой жизни. 

Громко и нежно - трейлер первого сезона
Громко и нежно  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Громко и нежно - Сезон 1 Сезон 1
2023, 5 эпизодов
 
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