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Постер к 1-му сезону сериала Громко и нежно
Киноафиша Сериалы Громко и нежно Сезоны Сезон 1

Gromko i nezhno 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 5
Продолжительность сезона 1 час 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Громко и нежно»

В 1-м сезоне сериала «Громко и нежно» несколько современных российских певиц рассказывают о себе, делятся историей написания песен и, конечно, исполняют самые популярные свои композиции. Екатерина Яшникова – талантливая москвичка с гитарой запомнилась по песне «Я осталась одна». Трек прослушало несколько миллионов пользователей соцсетей. Девушка с творческим псевдонимом «Внимание брусника!» пишет песни в стиле инди. Самарская Фефа исполняет джаз, а «Нежность на бумаге» и «Элли на маковом поле» сочиняют лиричные и откровенные треки, которые на многих слушателей оказывают терапевтический эффект.

График выхода новых серий Громко и нежно 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 сентября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 сентября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
29 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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