В центре событий оказывается весьма дерзкая и эгоистичная особа по имени Марго. Она привыкла жить исключительно для себя, не заботясь об окружающих. Все в жизни Марго направлено только на удовлетворение ее прихотей и капризов. Однако с максимально комфортным и беззаботным образом жизни главной героине неожиданно предстоит попрощаться. Причем взросление Марго состоится по экспресс-программе – в кратчайшие сроки. А всему виной два непоседливых племянника героини, которых ей теперь придется опекать.