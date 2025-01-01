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Киноафиша Сериалы Тетка

Тетка ( - …)

Tetka 18+
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается весьма дерзкая и эгоистичная особа по имени Марго. Она привыкла жить исключительно для себя, не заботясь об окружающих. Все в жизни Марго направлено только на удовлетворение ее прихотей и капризов. Однако с максимально комфортным и беззаботным образом жизни главной героине неожиданно предстоит попрощаться. Причем взросление Марго состоится по экспресс-программе – в кратчайшие сроки. А всему виной два непоседливых племянника героини, которых ей теперь придется опекать.

В ролях
В ролях
Елена Валюшкина
Елена Валюшкина
Анатолий Кот
Анатолий Кот
Кай Гетц
Кай Гетц
Полина Федина
Полина Федина
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Сезоны
Сезон 1
TBA, 8 эпизодов
 
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