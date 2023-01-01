Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Капкан: Судная Ночь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы Тетка Сезоны Сезон 1

Tetka
Название Сезон 1
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тетка»

В 1-м сезоне сериала «Тетка» Марго не привыкла нести ответственность примерно ни за что в этой жизни. Она работает в стриптиз-клубе, вовсю веселится с подругами, ведет беззаботный и праздный образ жизни, а также ходит на свидания с таким же беспечным раздолбаем, как и она. Но весь ее легкомысленный образ жизни летит к чертовой матери, когда Марго неожиданно приходится взять на себя заботу о двух капризных ребятах — Полине и Алексее. Придется безалаберной дамочке как можно быстрее приспосабливаться к совсем другим условиям существования.

Список серий сериала Тетка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
Related video
Подсунули не ту фонограмму: выступление Баскова обернулось громким скандалом
Дети Пугачевой в плачевном положении: никто не думал, что до такого дойдет
Без надбавок: озвучен размер крохотной пенсии Маршала
Стыда не оберется: пикантное фото дочки Успенской утекло в Сеть
Жаловаться не придется: назван размер пенсии Пахмутовой
Пора прощаться с Россией: Безруков празднует неожиданный триумф
Как выглядит особенная дочь, содержание которой Бондарчук взвалил на плечи бывшей жены
Эти 3 знака Зодиака отличаются сильной энергетикой: вы среди них?
Пышка из «Ералаша» зря перестала сниматься: похудела и выглядит как топ-модель
Тест: выберете картинки и узнайте свою самую сильную сторону
Лицо, как у живого: странный памятник Моисееву удалось снять вблизи (фото)
Королевское долголетие за копейки: этот напиток позволил Елизавете II дожить до 96
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше