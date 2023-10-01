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Постер сериала Точка кипения
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Киноафиша Сериалы Точка кипения

Точка кипения (2023 - …)

Boiling Point 18+
Год выпуска 2023
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Стрим-сервис BBC iPlayer
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Спустя 8 месяцев после того, как ее наставник Энди Джонс перенес сердечный приступ, шеф-повар Карли хочет открыть новый ресторан в Далстоне «Точка кипения» вместе со своей старой командой. Членам этой самой команды предстоит побороться за свое место под солнцем. Главные герои испытывают стресс, связанный с поддержанием рентабельности ресторана, в условиях кризиса в индустрии гостеприимства. Карли и остальные сотрудники ресторана решают финансовые проблемы, а также справляются с личными трудностями.

Точка кипения - тизер первого сезона
Точка кипения  тизер первого сезона
В ролях
В ролях
Стивен Грэм
Стивен Грэм
Ханна Уолтерс
Ханна Уолтерс
Рэй Пантаки
Рэй Пантаки
Винетт Робинсон
Винетт Робинсон
Стивен Огг
Таз Скайлар
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Сезоны
Точка кипения - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 4 эпизода
 
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