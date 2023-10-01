Спустя 8 месяцев после того, как ее наставник Энди Джонс перенес сердечный приступ, шеф-повар Карли хочет открыть новый ресторан в Далстоне «Точка кипения» вместе со своей старой командой. Членам этой самой команды предстоит побороться за свое место под солнцем. Главные герои испытывают стресс, связанный с поддержанием рентабельности ресторана, в условиях кризиса в индустрии гостеприимства. Карли и остальные сотрудники ресторана решают финансовые проблемы, а также справляются с личными трудностями.