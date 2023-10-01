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Постер к 1-му сезону сериала Точка кипения
Киноафиша Сериалы Точка кипения Сезоны Сезон 1

Boiling Point 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Точка кипения»

В 1-м сезоне сериала «Точка кипения» преданная су-шеф Карли привыкла во всем поддерживать своего босса Энди. Но в конце концов девушка понимает, что бесконечные одолжения, манипуляции, «понимание» по-человечески не прокормят, а остановят в профессиональном развитии, дадут о себе знать в очередной виток кризиса. Примерно через полгода после того, как ее босс Энди Джонс перенес инфаркт, повар Карли приняла решение открыть ресторан в Далстоне под названием «Точка кипения». Она привлекает к работе свою прежнюю команду. Им предстоит пройти немало испытаний на пути к успеху в ресторанном бизнесе.

График выхода новых серий Точка кипения 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 октября 2023
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
1 октября 2023
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
1 октября 2023
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
1 октября 2023
График выхода всех сериалов
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