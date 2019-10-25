Работы профессиональных пекарей зачастую поражают воображение, однако участники проекта «Один в один! Сладкие попытки: Испания» не относятся к их числу. Начинающие любители выпечки попробуют свои силы на кухне. Им предстоит воссоздавать сладкие блюда, которые подвластны только профессионалам. Кондитеры будут соревноваться друг с другом, пытаясь приготовить самые красивые и вкусные десерты. Не каждому удастся выполнить поставленные задачи, а приготовленная еда, как правило, не похожа на съедобную. Но участники не стесняются позориться на глазах у взыскательного жюри, ведь на кону денежный приз.