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Постер телешоу Один в один! Сладкие попытки: Испания
1 постер
Киноафиша Сериалы Один в один! Сладкие попытки: Испания

Один в один! Сладкие попытки: Испания (2019 - 2019)

Niquelao! 18+
Год выпуска 2019
Страна Испания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 33 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 3 часа 18 минут

О чем телешоу

Работы профессиональных пекарей зачастую поражают воображение, однако участники проекта «Один в один! Сладкие попытки: Испания» не относятся к их числу. Начинающие любители выпечки попробуют свои силы на кухне. Им предстоит воссоздавать сладкие блюда, которые подвластны только профессионалам. Кондитеры будут соревноваться друг с другом, пытаясь приготовить самые красивые и вкусные десерты. Не каждому удастся выполнить поставленные задачи, а приготовленная еда, как правило, не похожа на съедобную. Но участники не стесняются позориться на глазах у взыскательного жюри, ведь на кону денежный приз.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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5.6 IMDb
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Сезоны
Один в один! Сладкие попытки: Испания - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 6 эпизодов
 
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