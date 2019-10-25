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Постер к 1-му сезону телешоу Один в один! Сладкие попытки: Испания
Киноафиша Сериалы Один в один! Сладкие попытки: Испания Сезоны Сезон 1

Niquelao! 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 18 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Один в один! Сладкие попытки: Испания»

В 1-м сезоне шоу «Один в один! Сладкие попытки: Испания» начинающие пекари станут соревноваться друг с другом за право получить главный приз размером в 5 тысяч евро. Несмотря на то что они не имеют никакого отношения к ресторанному бизнесу и достаточной квалификации, проект ставит перед ними действительно сложные задачи. Они должны готовить блюда, над которыми обычно работают только профессионалы. Это получается уморительно смешно, ведь участники раз за разом терпят поражение, хотя бывают и исключения. Ведет проект Ла Терремото де Алькоркон, а конкурсные работы оценивает испанский шеф Кристиан Эскриба.

Список серий 1-го сезона телешоу «Один в один! Сладкие попытки: Испания» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Однажды в сказке Érase una vez
Сезон 1 Серия 1
25 октября 2019
Гол! ¡Goooool!
Сезон 1 Серия 2
25 октября 2019
О, Пакита! ¡Ay, Paquita!
Сезон 1 Серия 3
25 октября 2019
Абракадабра Abracadabra
Сезон 1 Серия 4
25 октября 2019
Высокая мода Alta costura
Сезон 1 Серия 5
25 октября 2019
Паэлья! ¡Oído cocina!
Сезон 1 Серия 6
25 октября 2019
График выхода всех сериалов
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