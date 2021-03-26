«О магии и людях: Испания» – развлекательное шоу, которое стартовало на Netflix в 2021 году. Ведущий программы Маго Поп – ловкий фокусник с большим стажем. Кажется, для него нет ничего невозможного. Он берется показать свои профессиональные навыки обычным людям, которых встретил на улицах Барселоны. Его задача – развлечь публику и оставить неизгладимое впечатление посредством иллюзий. Зрители и сами становятся участниками процесса, вовлекаясь в магические трюки Попа. Параллельно с основным занятием фокусник наблюдает за человеческими реакциями на его действия и все больше убеждается, что его дело радует и лечит от тоски.