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Постер телешоу О магии и людях: Испания
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Киноафиша Сериалы О магии и людях: Испания

О магии и людях: Испания (2021 - 2021)

Magic for Humans by Mago Pop 18+
Год выпуска 2021
Страна Испания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 23 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 2 часа 18 минут

О чем телешоу

«О магии и людях: Испания» – развлекательное шоу, которое стартовало на Netflix в 2021 году. Ведущий программы Маго Поп – ловкий фокусник с большим стажем. Кажется, для него нет ничего невозможного. Он берется показать свои профессиональные навыки обычным людям, которых встретил на улицах Барселоны. Его задача – развлечь публику и оставить неизгладимое впечатление посредством иллюзий. Зрители и сами становятся участниками процесса, вовлекаясь в магические трюки Попа. Параллельно с основным занятием фокусник наблюдает за человеческими реакциями на его действия и все больше убеждается, что его дело радует и лечит от тоски.

О магии и людях: Испания - трейлер первого сезона
О магии и людях: Испания  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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5.9 IMDb
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Сезоны
О магии и людях: Испания - Сезон 1 / Seaspn 1 Сезон 1 / Seaspn 1
2021, 6 эпизодов
 
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