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Постер к 1-му сезону телешоу О магии и людях: Испания
Киноафиша Сериалы О магии и людях: Испания Сезоны Сезон 1

Magic for Humans by Mago Pop 18+
Оригинальное название Seaspn 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 18 минут
О чем 1-й сезон телешоу «О магии и людях: Испания»

В 1-м сезоне шоу «О магии и людях: Испания» талантливый иллюзионист Маго Поп будет прогуливаться по испанской столице. Здесь он встретит простых прохожих, для которых готов показать то, чему он так долго учился. Он продемонстрирует ловкие фокусы, чтобы отвлечь людей от повседневности. Трюки Попа не только удивляют, но и дарят позитивный настрой на весь оставшийся день. Например, он покажет, как шнурки могут сами себя завязать, конфеты, которые меняют цвета, и классические карточные фокусы. Шоу интерактивное: его публика будет не только наблюдать за волшебством, но и станет непосредственным участником процесса.

Список серий 1-го сезона телешоу «О магии и людях: Испания» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Хобби Pasatiempos
Сезон 1 Серия 1
26 марта 2021
Время летит El tiempo vuela
Сезон 1 Серия 2
26 марта 2021
Ритм жизни Ritmos de vida
Сезон 1 Серия 3
26 марта 2021
Любовь витает в воздухе Love is in the Air
Сезон 1 Серия 4
26 марта 2021
Никому нельзя верить Todo es mentira
Сезон 1 Серия 5
26 марта 2021
Лабиринт страха El túnel del terror
Сезон 1 Серия 6
26 марта 2021
График выхода всех сериалов
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