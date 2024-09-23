Меню
«Амедиатека» выпустит ряд сериалов студии A24, включая «Проклятие» с Эммой Стоун
Российские премьеры состоятся уже этой осенью.
23 сентября 2024 14:52
Девочка насылает порчу на Эмму Стоун и ее мужа в трейлере сериала «Проклятие»
Главным героям придется пережить множество безумных ситуаций.
13 октября 2023 14:16
Эмма Стоун и Нэйтан Филдер готовятся преобразовывать дома в зловещем тизере сериала «Проклятие»
Черная комедия студии A24 о молодоженах, подвергшихся воздействию порчи.
28 сентября 2023 16:44
Студия A24 опубликовала первые кадры из сериала «Проклятье» с Эммой Стоун
Шоу о молодоженах, которые стали жертвой порчи.
27 сентября 2023 14:43
