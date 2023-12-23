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Отзывы о сериале «Проклятье»

Отзывы о сериале Вся информация о сериале
Наша рецензия: Вышла первая серия абсурдной сатиры от А24 с Эммой Стоун в главной роли.

Студия А24 сегодня не требует отдельного представления. Помимо ярких авторских картин и победителей «Оскара», в ее багаже культовая «Эйфория» и хитовая «Грызня». Теперь к сериальному перечню добавится проект одного из самых необычных комиков современности Нэйтана Филдера. Чтобы получить удовольствие от «Проклятия» нужно быть готовым к своеобразному стилю его автора.   Нэйтан Филдер — это Чарли Кауфман от мира телевизионной…

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Михаил Якунин 23 декабря 2023, 17:15
Оценка
Почитаешь рецензию и не захочется смотреть;) сериал необычный от псевдо-документального способа съемки до набора трудностей героев
Молодая пара риелтором скупает жилье в бедном квартале Альбукерке;) паралельно пытаясь раскручивать свой проект инвестиций через съемку нового тв шоу которое снимает друг мужа(придурковатый режиссер) у которого в жизни произошла трагедия.
Короче это вам не марвеловский шлак
23 декабря 2023, 17:15 Ответить
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