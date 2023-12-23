Отзывы о сериале «Проклятье»

Студия А24 сегодня не требует отдельного представления. Помимо ярких авторских картин и победителей «Оскара», в ее багаже культовая «Эйфория» и хитовая «Грызня». Теперь к сериальному перечню добавится проект одного из самых необычных комиков современности Нэйтана Филдера. Чтобы получить удовольствие от «Проклятия» нужно быть готовым к своеобразному стилю его автора. Нэйтан Филдер — это Чарли Кауфман от мира телевизионной…
Молодая пара риелтором скупает жилье в бедном квартале Альбукерке;) паралельно пытаясь раскручивать свой проект инвестиций через съемку нового тв шоу которое снимает друг мужа(придурковатый режиссер) у которого в жизни произошла трагедия.
Короче это вам не марвеловский шлак
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