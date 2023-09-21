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Постер сериала Подмосковная кадриль
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Киноафиша Сериалы Подмосковная кадриль

Подмосковная кадриль (2023 - 2023)

Podmoskovnaya kadril 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

В центре событий оказываются подружки Маргарита и Елена, которые давно живут по соседству. Однажды они решают поспорить на 100 гектаров земельного участка между их территориями. Заветный клочок земли получит та, которой удастся влюбить в себя красавчика-актера Дениса Максимова. Рита готова пойти на эту авантюру лишь потому, что не верит в успех затеи. Елена же относится к пари со всей серьезностью. Она давно мечтает о роскоши московской жизни со всеми ее соблазнами. И девушка добивается своего...

В ролях
В ролях
Ольга Анохина
Ольга Анохина
Алексей Рахманов
Валентина Муравская
Валентина Муравская
Дмитрий Кривошеев
Дмитрий Кривошеев
Евгений Токарев
Нина Антюхова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Подмосковная кадриль - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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