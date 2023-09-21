В центре событий оказываются подружки Маргарита и Елена, которые давно живут по соседству. Однажды они решают поспорить на 100 гектаров земельного участка между их территориями. Заветный клочок земли получит та, которой удастся влюбить в себя красавчика-актера Дениса Максимова. Рита готова пойти на эту авантюру лишь потому, что не верит в успех затеи. Елена же относится к пари со всей серьезностью. Она давно мечтает о роскоши московской жизни со всеми ее соблазнами. И девушка добивается своего...