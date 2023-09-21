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Постер к 1-му сезону сериала Подмосковная кадриль
Киноафиша Сериалы Подмосковная кадриль Сезоны Сезон 1

Подмосковная кадриль, 1 сезон

Podmoskovnaya kadril 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Подмосковная кадриль»

В 1-м сезоне сериала «Подмосковная кадриль» главными героинями истории становятся подруги из Подмосковья. Их дома находятся рядом, а между участками находится сотка неиспользованной земли. Девушки решают поспорить на этот участок. Победу одержит та, которая сможет женить на себе театрального и киноактера Дениса Максимова. И если Рита принимает участие в этом пари лишь смеху ради, то Елена подходит к вопросу очень серьезно. Она даже ухитряется съехаться с Денисом и втереться в доверие к его матери. Но как только у мужчины начинаются трудности в работе, интерес Лены быстро гаснет. А вот Рита готова помочь актеру справиться с проблемами.

Когда выйдет: выход первой серии 1 сезона запланирован на 21 сентября 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 сентября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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