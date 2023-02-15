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Киноафиша Сериалы Море свободы Сезоны Сезон 3

Море свободы, 3 сезон

Mare fuori 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 15 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
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О чем 3-й сезон сериала «Море свободы»

В 3-м сезоне сериала «Море свободы» продолжается история о двух юношах, у которых едва ли в обычной жизни нашлось бы что-то общее. Но однажды они оба оказались в неаполитанской исправительной колонии для подростков. Филиппо и Кармине пришлось нелегко в непривычной среде, где многие настроены весьма враждебно. Напомним, в финале предыдущего сезона Кармине понимает, кто является виновником убийства, и достает оружие, чтобы убить этого человека, пока его мучают воспоминания о Нине. Филиппо и Кармине, избежав казни, предназначенной Эдоардо, бегут, чтобы помешать свадьбе Надицы. Роза, сестра Чиро, говорит Эдоардо, что Миммо — предатель.

Список серий 3-го сезона сериала «Море свободы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Необходимая ненависть L'odio necessario
Сезон 3 Серия 1
15 февраля 2023
Зов крови Il richiamo del sangue
Сезон 3 Серия 2
15 февраля 2023
Двойная месть Doppia vendetta
Сезон 3 Серия 3
22 февраля 2023
Любовь, которая спасает L'amore che salva
Сезон 3 Серия 4
22 февраля 2023
Любви не существует L'amore non esiste
Сезон 3 Серия 5
1 марта 2023
Эпоха невинности L'età dell'innocenza
Сезон 3 Серия 6
1 марта 2023
Чтобы родиться, нужно умереть Per nascere bisogna morire
Сезон 3 Серия 7
8 марта 2023
Однажды все заканчивается Un giorno tutto finisce
Сезон 3 Серия 8
8 марта 2023
Этапы любви Le fasi dell'amore
Сезон 3 Серия 9
15 марта 2023
Правила дружбы Le regole dell'amicizia
Сезон 3 Серия 10
15 марта 2023
Дружба навсегда Un'amicizia è per sempre
Сезон 3 Серия 11
22 марта 2023
Выбор La scelta
Сезон 3 Серия 12
22 марта 2023
График выхода всех сериалов
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