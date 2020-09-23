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Киноафиша Сериалы Море свободы Сезоны Сезон 1

Море свободы, 1 сезон

Mare fuori 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
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О чем 1-й сезон сериала «Море свободы»

В 1-м сезоне сериала «Море свободы» главными героями этой истории становятся два тинейджера, между которыми не так много общего. Однако они оказываются в одном и том же месте при одинаковых обстоятельствах. Родственники Кармине связаны с мафией. Он же не хочет продолжать преступный путь родителей и мечтает связать свою жизнь со сферой бьюти-услуг. Тем временем пианист Филиппо из обеспеченной семьи стремится лишь к безделью. Юноши встречаются за решеткой. Здесь они узнают друг друга получше, попробуют обозначить свое место в тюремной иерархии и вступят в схватку с влиятельными врагами, которые сразу же у них появились.

Список серий 1-го сезона сериала «Море свободы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сломанные винты Vite spezzate
Сезон 1 Серия 1
23 сентября 2020
Криминальное образование Educazione criminale
Сезон 1 Серия 2
23 сентября 2020
У каждой семьи свои правила Ogni famiglia ha le sue regole
Сезон 1 Серия 3
30 сентября 2020
Тот, кто находит друга, находит сокровище Chi trova un amico trova un tesoro
Сезон 1 Серия 4
30 сентября 2020
Месть за исцеление La vendetta per guarire
Сезон 1 Серия 5
7 октября 2020
Членство L'appartenenza
Сезон 1 Серия 6
7 октября 2020
Злая любовь L'amore malvagio
Сезон 1 Серия 7
14 октября 2020
Познай себя Conosci te stesso
Сезон 1 Серия 8
14 октября 2020
Разорванные связи Legami spezzati
Сезон 1 Серия 9
21 октября 2020
Формы любви Le forme dell'amore
Сезон 1 Серия 10
21 октября 2020
Делай правильные вещи Fai la cosa giusta
Сезон 1 Серия 11
28 октября 2020
Умереть, чтобы жить Morire per vivere
Сезон 1 Серия 12
28 октября 2020
График выхода всех сериалов
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