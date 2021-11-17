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Киноафиша Сериалы Море свободы Сезоны Сезон 2

Море свободы, 2 сезон

Mare fuori 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
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О чем 2-й сезон сериала «Море свободы»

Во 2-м сезоне сериала «Море свободы» Кармине завис между жизнью и смертью, но Нина не сдается, убежденная, что для того, чтобы иметь будущее, нужно его создать. Саса, мальчик из Неаполя, попадает в тюрьму за нераскрытое преступление. Надица уходит и без ведома родителей оказывается в семье Филиппо, где ожидается его перевод в Милан. Мировой судья принимает меры, чтобы Кармине вернулся в учреждение. Выясняется, что у Беппе ранее были романтические отношения с чернокожей девушкой Латифой. Паоле удается получить опеку над маленькой Футурой. Эдо выясняет, что Саса находится в тюрьме за изнасилование, и не дает ему покоя.

Список серий 2-го сезона сериала «Море свободы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Семья, которая придет La famiglia che verrà
Сезон 2 Серия 1
17 ноября 2021
В радости и печали Nella gioia e nel dolore
Сезон 2 Серия 2
17 ноября 2021
Я не такой, как вы Io non sono come voi
Сезон 2 Серия 3
24 ноября 2021
Любить тех, кто болен Amare chi fa male
Сезон 2 Серия 4
24 ноября 2021
Прошлое, которое возвращается Il passato che ritorna
Сезон 2 Серия 5
1 декабря 2021
Мама всегда мама La mamma è sempre la mamma
Сезон 2 Серия 6
1 декабря 2021
Вес выбора Il peso delle scelte
Сезон 2 Серия 7
8 декабря 2021
Формы любви Le forme dell'amore
Сезон 2 Серия 8
8 декабря 2021
Откровения Rivelazioni
Сезон 2 Серия 9
15 декабря 2021
Ничто никогда не бывает таким, как кажется Niente è mai come sembra
Сезон 2 Серия 10
15 декабря 2021
Виновен в невиновности Colpevole d'innocenza
Сезон 2 Серия 11
22 декабря 2021
Точка разрыва Il punto di rottura
Сезон 2 Серия 12
22 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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