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Постер сериала Наш спецназ 2
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Киноафиша Сериалы Наш спецназ 2

Наш спецназ 2 (2023 - 2023)

Nash specnaz 2 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал 5 канал
Продолжительность сериала 9 часов 10 минут

О чем сериал

Главными героями этой истории по-прежнему являются члены команды немедленного реагирования «Трефы» питерского СОБРа, которые находятся на особом счету в управлении Росгвардии. Туда входят лучшие ребята, которые могут справиться с любой задачей. Пионер тяжело ранен. Он решает освободить кресло оперативника и заняться тренировками юных спецназовцев в учебном центре. В личной жизни у него назревают положительные перемены. У бойцов команды «Трефы» знакомство с новым руководителем Фоминым вызывает сложные эмоции.

В ролях
В ролях
Сергей Горобченко
Сергей Горобченко
Евгений Катаев
Евгений Катаев
Никита Чеканов
Антон Колесов
Антон Колесов
Матвей Жизневский
Андрей Папанин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.2 IMDb
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Сезоны
Наш спецназ 2 - Сезон 1 Сезон 1
2023, 11 эпизодов
 
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