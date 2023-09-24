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Постер к 1-му сезону сериала Наш спецназ 2
Киноафиша Сериалы Наш спецназ 2 Сезоны Сезон 1

Наш спецназ 2, 1 сезон

Nash specnaz 2 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Наш спецназ 2»

В 1-м сезоне сериала «Наш спецназ – 2» команда немедленного реагирования «Трефы» петербургского СОБРа состоит из лучших бойцов, которые могут решить любую поставленную перед ними задачу. После серьезной травмы Пионер отходит от службы, тренирует молодых ребят и занимается личной жизнью. У бойцов «Трефы» встреча с Фоминым вызывает противоречивую реакцию. Они признают его профессионализм. Первое же выступление команды перед начальством на полигоне – имитация освобождения военнопленных – демонстрирует повышение уровня. С другой стороны, Фомин весьма непростой человек. Новому командиру и бойцам предстоит привыкнуть друг к другу.

Когда выйдет: выход первой серии 1 сезона запланирован на 24 сентября 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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