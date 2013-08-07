В 1-м сезоне сериала «Повелитель солнца» простая девушка Тхэ Гон-шиль начинает видеть призраков. Пытаясь помочь душам обрести вечный покой, она сталкивается с циничным предпринимателем Чу Джун-воном. Бизнесмен отказывается верить в существование потусторонних сил, но все же принимает чудачку на работу секретаршей. Вскоре Гон-шиль влюбляется в своего черствого босса, коего интересует исключительно заработок. Она делает все возможное, чтобы доказать Чжун-вону, что духи действительно существуют, а также тщетно пытается добиться от него взаимных чувств.