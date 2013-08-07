Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Joogoonui Taeyang season 1 watch online

Joogoonui Taeyang season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Joogoonui Taeyang Seasons Season 1

Joogoonui Taeyang 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 August 2013
Production year 2013
Number of episodes 17
Runtime 19 hours 50 minutes
"Joogoonui Taeyang" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Повелитель солнца» простая девушка Тхэ Гон-шиль начинает видеть призраков. Пытаясь помочь душам обрести вечный покой, она сталкивается с циничным предпринимателем Чу Джун-воном. Бизнесмен отказывается верить в существование потусторонних сил, но все же принимает чудачку на работу секретаршей. Вскоре Гон-шиль влюбляется в своего черствого босса, коего интересует исключительно заработок. Она делает все возможное, чтобы доказать Чжун-вону, что духи действительно существуют, а также тщетно пытается добиться от него взаимных чувств.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8 IMDb
Write review
"Joogoonui Taeyang" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
7 August 2013
Episode 2
Season 1 Episode 2
8 August 2013
Episode 3
Season 1 Episode 3
14 August 2013
Episode 4
Season 1 Episode 4
15 August 2013
Episode 5
Season 1 Episode 5
21 August 2013
Episode 6
Season 1 Episode 6
22 August 2013
Episode 7
Season 1 Episode 7
28 August 2013
Episode 8
Season 1 Episode 8
29 August 2013
Episode 9
Season 1 Episode 9
4 September 2013
Episode 10
Season 1 Episode 10
5 September 2013
Episode 11
Season 1 Episode 11
11 September 2013
Episode 12
Season 1 Episode 12
12 September 2013
Episode 13
Season 1 Episode 13
19 September 2013
Episode 14
Season 1 Episode 14
25 September 2013
Episode 15
Season 1 Episode 15
26 September 2013
Episode 16
Season 1 Episode 16
2 October 2013
Episode 17
Season 1 Episode 17
3 October 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more